 

Ефремов захотел создать Российский тюремный театр

16.09.2020, 19:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОсужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов предложил создать Российский тюремный театр в ходе встречи с Общественной наблюдательной комиссией, сказал секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Члены ОНК посетили Ефремова в СИЗО «Водник». Он не имеет жалоб и пребывает в нормальном расположении духа, имеет новые творческие планы. Так, актер сообщил о необходимости создания Российского тюремного театра», – цитирует Мельникова ТАСС.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

В СИЗО к Ефремову приходит большое число поклонников с подарками и за несколько дней заключенный исчерпал лимит передач в 30 кг. Также сообщалось, что ФСИН исполняет все просьбы осужденного актера.



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