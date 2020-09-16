 

Силуанов раскрыл схему выдачи кредита Белоруссии

16.09.2020, 19:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия разделит выдачу кредита Белоруссии в 1,5 млрд долларов на два этапа, сообщил российский министр финансов Антон Силуанов.

«Мы в текущем году хотим предоставить 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита», – цитирует Силуанова ТАСС.

Он добавил, что этот вопрос прорабатывается совместно с белорусским министерством финансов.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.

Кремль сообщал, что РФ не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.



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