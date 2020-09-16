Мнение: Классовое неравенство по Высоцкому, сидение в соцсетях и зарплата акциями

16.09.2020, 19:05, Разное

1. Объясните, пожалуйста, почему так много песен у Высоцкого посвящено классовому неравенству (прикрепляю пример к посту)? Ведь, казалось бы, все в СССР получали одинаковые квартиры и одинаковую зарплату, стояли в очередях в одних и тех же магазинах и отдыхали в одних и тех же местах. С зажиточными крестьянами и обеспеченными нэпманами жестоко расправился ещё Иосиф Виссарионович. А вот поди ж ты: даже в брежневские времена, если верить поэту, простые рабочие и представители высших сословий чуть ли не на разных планетах жили.

2. К вопросу о том, почему производительность труда в России оставляет желать лучшего:

https://lenta.ru/news/2020/09/11/vidosiy/

В течение рабочего дня смотрят ютуб чуть менее трети россиян — 33,2 процента. Об этом говорят данные опроса разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Примерно столько же, 33,1 процента, признались, что заглядывают в социальные сети каждую свободную минуту, потому что это позволяет им расслабиться. При этом 57,1 процента признают, что такие действия отвлекают от работы, а 28,9 процента полагают, что если обращаться к соцсетям редко, то никакого влияния нет. Еще 12,6 процента уверены, что в любом случае на их производительности время, потраченное на развлечения, не сказываются.

Проводят в мессенджерах и соцсетях менее часа в течение рабочего дня 38,9 процента, 34,2 процента — 1-2 часа, а 24,3 процента — более двух часов. Пустой тратой времени мессенджеры и соцсети считаю 40,2 процента, отдыхом — 24,1 процента.

Лично я у себя, кстати, вручную забанил на главном компьютере все развлекательные сайты, которые отбирали у меня время. Открыл файл hosts и перенаправил все опасные адреса на 127.0.0.1. Изредка, когда они мне таки нужны, снова лезу в hosts и открываю их ненадолго вручную.

Сибирякам уютно в мороз не потому, что они жирные, а потому, что они тепло одеваются. Волевые люди много успевают не потому, что сопротивляются соблазну, а потому, что прячут соблазны туда, где они не мозолят постоянно глаза.

3. Илона Маска обвиняют в том, что он массово снижает зарплаты своим работникам:

https://lenta.ru/news/2020/09/10/fight/

Основатель и глава Tesla Илон Маск обиделся на бывшего министра труда в администрации Билла Клинтона Роберта Райха, назвавшего его «современным предводителем грабителей». Свои ответы предприниматель публикует в Twitter.

Поводом для перепалки стало решение руководства Tesla уволить часть сотрудников и провести массовое сокращение зарплат из-за коронавируса, о котором было объявлено в апреле. Размер снижения для топ-менеджмента составил 30 процентов, для среднего — 20 процентов и 10 процентов — для обычных работников.

«Tesla сокращает зарплату всем сотрудникам минимум на 10 процентов с середины апреля по июль. В то же время акции Tesla взлетают до небес, а состояние Маска увеличивается вчетверо — с 25 до 100 миллиардов долларов. Ты современный предводитель грабителей», — написал Райх.

В ответ Маск указал, что все работники компании получают ее акции. «Их вознаграждение растет пропорционально [стоимости бумаг]. Ты современный идиот», — написал предприниматель.

Сделка выглядит выгодной, пока акции растут. Можно было бы сказать, что это примерно то же самое, что и выдача зарплаты продукцией (ведь акций Тесла производит гораздо больше, чем машин).

Однако с учётом постоянного риска коллапса завышенной капитализации Теслы, это больше похоже на выплату зарплаты лотерейными билетами. Интересно, кстати, разрешает ли контракт свободно продавать акции, которыми выдают на Тесле зарплату? Если не разрешает, работников Теслы может ожидать в обозримом будущем очень большой сюрприз.