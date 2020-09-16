 

«Германия не должна замёрзнуть зимой»: Навальный попросил не вводить санкции против «Северного потока-2»

16.09.2020, 19:02, Разное

Российский оппозиционер Алексей Навальный, проходящий лечение в «Шарите» и стремительно идущий на поправку, написал письмо федеральному канцлеру Ангеле Меркель. В нём политик благодарит главу правительства за тёплый приём и просит не применять санкции, направленные на срыв строительства газопровода «Северный поток-2». Отдельные фрагменты письма приводит Spiegel.

«Уважаемая фрау Меркель! Мы — россияне, понимаем и поддерживаем ваше стремление сделать Россию цивилизованным государством, где на политиках не будут испытывать действия боевых отравляющих веществ. Я убеждён, что мои соотечественники и представители политической элиты просто обязаны по меркам современной западной демократии понести коллективную ответственность. Механизм санкций весьма эффективен. Падение национальной валюты положительно отразилось на борьбе с коррупцией, которой занимается мой фонд. Чем больше ослабевает рубль, тем больше у финансирование у нашего фонда. Но я хотел бы вас предостеречь от неправильного шага — заморозки «Северного потока-2″. Это может иметь разрушительный характер для экономики Германии, кроме того, зимой, зная Путина, вы можете просто замёрзнуть, ведь наш тиран наверняка не придумает ничего лучшего, чем отключить газ в других газопроводах. В долгосрочной перспективе труба тоже будет полезной и Германии, и России, когда я буду президентом», — пишет Навальный.

В пресс-службе федерального канцлера отказались комментировать информацию издания, но уточнили, что письмо от Навального к ним действительно поступало и носит комплиментарный характер в адрес Меркель и немецких врачей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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