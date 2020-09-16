В “Укрзалізниці” рассказали, сколько пассажиров перевезли в этом году

16.09.2020, 19:01, Новости дня

“Укрзалізниця” с начала 2020 года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

Около трети пассажиров (3,9 млн) путешествовали на поездах в летние месяцы.

Самыми популярными направлениями поездок стали сообщения между областными центрами. В частности, с начала года сообщением Киев – Харьков – Киев было перевезено 498,9 тыс. пассажиров, сообщением Киев – Львов – Киев – 437,7 тыс., Киев – Днепр – Киев – 388,9 тыс., Киев – Одесса – Киев – 295,7 тыс.

Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан.

На сегодняшний день по Украине курсируют 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов.

Согласно данным на сайте “Укрзалізниці”, по состоянию на 15 сентября было продано более 14,5 млн билетов. В прошлом году компания реализовала более 53,3 млн билетов, в 2018-м – более 55,8 млн.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта 2020 года из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же “Укрзалізниця” разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда “Интерсити” из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

“Укрзалізниця” 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.