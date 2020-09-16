Мнение: Колесниковой предъявили обвинения

16.09.2020, 18:55, Разное

Следственный Комитет Белоруссии предъявил https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/361.htm обвинения Марии Колесниковой по 361-й статья – публичные призывы к захвату власти и изменению Конституционного строя с использованием средств массовой информации и Интернета. Светит Колесниковой от двух до пяти лет. Есть немалая вероятность, что если с Батькой не произойдет каких-то форс-мажоров, то Колесникова действительно сядет.

Кроме того, в Белоруссии возбуждено 12 уголовных дел по фактам наезда машин на представителей силовых структур и 48 уголовных дел факту угроз семьях сотрудников МВД, чьи данные попали в открытый доступ. Уже вполне очевидно, что в октябре оппозицией в Белоруссии займутся по полной программе (не ограничиваясь огнем по штабам), текущая информационная подводка и накачка на государственном ТВ, ясно намекают на то, что без последствий участие в организации беспорядков и протестов не останется. Обвинения в сотрудничестве с США, Польшей, Украиной и Литвой, существенно облегчат этот процесс.

То, что Россия открыто и публично поддерживает эти обвинения, ставит прямую вилку так называемым "пророссийским" участникам протестов. Им прямым текстом говорят, что с точки зрения РФ они участвуют в блудняке поддерживаемом и финансируемом США. Если вы действительно "пророссийские", то валите оттуда. Если же вы продолжаете участвовать, то такие "пророссийские граждане" вряд ли будут учитываться в каких-либо раскладах и к ним будут относиться как к "пророссийским участникам майдана".

Это достаточно ясный способ провести водораздел с идентификацией своих и чужих, где никакой третьей стороны нет.

Также, это способ ударить по заявлениям оппозиции, которая заявляет, что она не против России. Промолчать, значит согласится с обвинениями. Оспорить, значит открыто выступить против России. И тот и другой вариант ударят по целостности протеста.

Прочее.

На встрече с Шойгу, Лукашенко заявил, что:

1. Белоруссия готова идти на дальнейшее укрепление Союзного Государство.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти.

Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые»

2. Отечество снова было названо общим от Бреста до Владивостока.

«Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надёжности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока. Последние события нас ещё больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает».

3. На октябрь в Белоруссии намечены еще одни военные учения с участием российских военных. Также обсуждались вопросы поставок Белоруссии новых российских вооружений, так как в Кремле опровергли, что на встрече в Сочи Лукашенко просил у Путина поставок новых вооружений. Эта работа будет идти в рамках взаимодействия российского и белорусского ВПК.



Встреча с министром обороны Белоруссии Хрениным.

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Лукашенко объявил, что все белорусские партии должны пройти перерегистрацию. Очевидно, что пройдут ее не только лишь все. Партийная система в Белоруссии полумертвая, и если есть планы проводить Конституционную реформу и повышать роль партийной системы, то чистка тут необходима под будущее обновление правил игры, к которой допустят ряд вновь созданных партий (возможно 1-2 оппозиционные, но не связанные с Тихановской и США).

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МИД Германии снова заявил, что Россия несет ответственность за то, что происходит в Белоруссии и она должна способствовать проведению диалога с белорусской оппозицией под эгидой ОБСЕ. Этот сценарий становится все менее вероятным, так как более всего похоже, что выбран курс на трансформацию политической системы Белоруссии сверху, и делать это будет сам Лукашенко (которого сегодня снова в Кремле назвали легитимным президентом Белоруссии) при поддержке РФ. Общаться будут лишь с той частью оппозиции, которая согласится играть по новым правилам. Тех, кто не согласится, ждут уголовные дела, депортация на Украину или Польшу или же в лучшем для них случае, выдавливание в политический маргинес в обновленной политической системе, которая может быть сформирована в 2021-м году, если с Батькой до этого времени не произойдет каких-либо форс-мажоров и он удержит ситуацию под контролем.

Сам Лукашенко по этому поводу заявляет: "Мы выборы провели, результат получили. На этом точка".

PS. И да. Лукашенко сегодня прямым текстом назвал Украину сателлитом США. Секрет Полишинеля конечно же, но все же.