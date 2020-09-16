Силуанов рассказал о сложных переговорах с Нидерландами по налоговому соглашению

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16.09.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбсуждение пересмотра налогового соглашения РФ и Нидерландов проходит сложно, сообщил российский министр финансов Антон Силуанов.

«Сложно идут переговоры с Нидерландами, они так немного подуперлись, но у нас всегда есть право в одностороннем порядке денонсировать это соглашение. Поэтому я думаю, что мы доведем эту работу до конца в текущем году», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

По его словам, Швейцарии и Гонконгу пока не направлялись предложения о пересмотре соглашений.

«Договорились идти поэтапно, и в первую очередь по тем юрисдикциям, по которым у нас наибольшие потоки из РФ идут, в первую очередь это транзитные юрисдикции. По остальным будем смотреть дальше», – сказал глава ведомства.

Напомним, первой страной, согласившейся повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией стал Кипр. 8 сентября главы МИД РФ и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.



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