В ОП призвали восстановить систему детско-юношеского спорта

16.09.2020, 18:48, Новости дня

Система детско-юношеского спорта в РФ разрушена, ее необходимо восстановить как можно скорее, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова.

«Во всех регионах должны быть созданы условия для этого, во всех школах должны быть созданы спортивные секции. У нас большая страна, у нас много талантливых детей, и мы должны обеспечить поиск талантливых детей начиная со школьной скамьи. Алина Кабаева, Ирина Чащина, Юлия Барсукова – все начинали тренироваться в школах дополнительного образования в спортивных секциях, вышли на спортивную арену и добились колоссальных успехов. Спорт должен развиваться во всех организациях, работающих с детьми, независимо от ведомственной принадлежности», – цитирует Винер-Усманову РАПСИ.

По ее словам, в настоящее время система детско-юношеского спорта разрушена и ее надо срочно восстанавливать: «Мы теряем здоровых детей и потенциальных чемпионов. Особенно сейчас, в сложное время, связанное с пандемией, когда дети находятся дома и где-то около дома, надо, чтобы они занимались, тренировались, а не попали в сети дилеров и гаджетов».

В свою очередь, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова отметила, что план концепции подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года на 2019 год включал в себя 22 мероприятия, из которых 19 не выполнены: «Значит, либо концепция неправильная, либо механизмы органов власти недостаточно эффективны. Если не получилось реализовать эту концепцию, то в стратегии до 2030 года мы должны учесть недостатки, которые есть в концепции».

Среди основных проблем, сдерживающих развитие системы спортивной подготовки, председатель общественного совета при Минспорта России, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики НГУ имени Лесгафта Раиса Терехина, называет недостаток межведомственного взаимодействия; противоречие норм в законодательстве о физической культуре и спорте и в законодательстве об образовании; несоответствие исполнения концепции подготовки спортивного резерва мировым трендам; несогласованность установленных количественных и качественных индикаторов национальных и федеральных проектов и программ по обеспечению охвата населения занятиями физкультурой и спортом и другое.

«Очевидна потребность в эффективном формате межотраслевого взаимодействия, координации деятельности заинтересованных федеральных, региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, научных, образовательных, спортивных организаций, общественности и экспертного сообщества. Такая интеграция усилий даст эффект и стимулирует развитие детско-юношеского спорта, выявление талантов, формирование резерва сборных спорта высших достижений, укрепление здоровья населения», – убеждена Терехина.

Заместитель председателя комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева также затронула проблемы развития равных возможностей в детско-юношеском спорте.

«Сейчас статусы «олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» могут получить только учреждения, осуществляющие спортивную подготовку. Между тем у нас в стране 2 тыс. спортшкол и 600 адаптивных спортучреждений работают по программам дополнительного образования. Они лишаются преференций только за то, что работают не в той системе. Вообще родителю все равно, в какой ведомственной принадлежности ближайшая спортивная школа или секция. Важно, чтобы качественно учили, чтобы ребенок мог реализовать себя – может быть, как спортсмен, а может быть, как физкультурник», – сказала член ОП.

По ее словам, спортивные школы со статусами «паралимпийский» и «сурдлимпийский», работающие с особыми детьми, имеют право на ряд преференции. «Это позволяет учреждениям установить 15% надбавку к зарплатам своих тренеров и получить ряд других преференций, например, субсидии на улучшение материально-технического обеспечения и право тренировать спортсменов высшего спортивного мастерства. Однако работу по устранению дискриминации спортивных школ нужно продолжать», – отметила Истягина-Елисеева

Заместитель начальника управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета России, секретарь совета Алексей Кулаковский рассказал, что в управление в настоящее время поступило 142 предложения из 52 регионов по развитию детско-юношеского спорта.

«Это говорит о том, что в субъектах Российской Федерации, где ведется основная деятельность и работа, тоже не считают, что сложившаяся система не требует изменений. Все эти предложения наряду с рекомендациями, выработанными в ходе конференции, будут учтены при доработке стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года», – подытожил Кулаковский.