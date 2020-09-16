Welt – авторитетный научный журнал посоветовал американцам голосовать за Байдена

16.09.2020, 18:45, Новости дня

Авторитетный научный журнал Scientific American впервые за 175 лет своего существования дал читателям совет, за кого им голосовать на президентских выборах в США. Редакция рекомендовала американцам голосовать за Байдена, потому что политика Трампа губительна для науки, здоровья и окружающей среды. Как пишет немецкая газета Die Welt, это понравилось далеко не всем.



Reuters

До сих пор авторитетный американский журнал Scientific American воздерживался от рекомендаций, за кого из кандидатов в президенты США следует голосовать его читателям, пишет немецкая газета Die Welt. При Трампе руководство журнала почувствовало себя обязанным выразить свою позицию прямо — и это понравилось не всем.

Как сообщается в статье, научный журнал Scientific American опубликовал предвыборные рекомендации впервые за свою 175-летнюю историю. В издании никаких вопросов относительно приоритетного кандидата не возникало — поддержкой там пользуется демократ Джо Байден, о чём сказала главный редактор журнала Лора Хельмут. Правительство Дональда Трампа оказалось для исследовательской среды ещё хуже, чем опасались в журнале.

Совет голосовать за Байдена был опубликован на сайте Scientific American во вторник — после того как Трамп поставил под сомнение точность научных данных по поводу изменения климата в связи с лесными пожарами в Калифорнии. Однако это совпадение случайно, считает Хельмут, по словам которой, соответствующая статья готовилась на протяжении последних двух месяцев.

«Совокупность доказательств и наука показывают, что Дональд Трамп причинил основательный вред Соединённым Штатам и их населению, потому что он отвергает данные и исследования», — пишет редактор Scientific American Джош Фишман в статье для передовицы. Он также жёстко осудил кризисное управление президента Трампа в ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, при Трампе были сокращены финансовые средства в поддержку науки, а сам президент препятствовал принятию мер, которые должны помешать изменениям климата.

Байден, напротив, известен тем, что опирается на данные науки, считает автор статьи. За эту высказанную точку зрения научный журнал подвергся критике, отмечает Die Welt. По словам главного редактора Лоры Хельмут, после этого им поступило некоторое количество просьб об отмене подписки на журнал.

Некоторые из читателей Scientific American заявили в соцсетях, что согласны с редакцией и тоже собираются голосовать за Байдена, однако решение руководства журнала вызывает у них смешанные чувства и вызывает сомнения в том, насколько это хорошее и достойное применение научного знания и влияния.

Американский психолог Джеффри Миллер высказал свою критику в ещё менее завуалированной форме. По его мнению, научный журнал «предаёт 175 лет верности принципу беспристрастности ради дешёвого, близорукого, оппортунистического выставления нравственных ценностей напоказ». У себя в Twitter Миллер написал: «Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда ваш журнал отличался определённой беспристрастностью».

Однако главный редактор Хельмут на это возразила, что её журнал никогда не избегал конфронтации с политикой. В 50-е годы бывшая комиссия по атомной энергетике сожгла 3 тыс. экземпляров Scientific American, потому что редакция в них заняла позицию против водородной бомбы. А в 2016 году основная статья номера ставила под сомнение пригодность Трампа для выполнения обязанностей президента, хотя тогда журнал не выступал напрямую за его соперницу на выборах Хиллари Клинтон, напомнила Хельмут.

«Часть миссии нашего журнала состоит в том, чтобы показать людям, как всё устроено в мире, — идёт ли речь о чёрных дырах, эволюции, вирусах или системном расизме, — добавила главный редактор журнала. — У нас сложилось впечатление, что как часть этой миссии мы обязаны предостеречь людей о том, что Трамп опустошителен для исследований, науки, здоровья и окружающей среды». Журнал надеется, что ему больше не придётся давать рекомендаций относительно выбора кандидатов в президенты, отметила Хельмут.

Во время визита в охваченную лесными пожарами Калифорнию в понедельник Дональд Трамп отреагировал на призывы к активным действиям по защите окружающей среды словами о том, что Земля ещё остынет. Присутствовавший при этом калифорнийский чиновник из природоохранного ведомства заметил, что хотел бы, чтобы наука согласилась со словами президента, — на что Трамп ответил, что науке это вряд ли действительно известно, напоминает немецкая газета Die Welt.