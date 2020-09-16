Неонацист Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО

16.09.2020, 18:30, Разное

Неонацист Максим Марцинкевич (также известен как Тесак) умер в челябинском следственном изоляторе. Об этом сообщает источник «Новой». О том, что Марцинкевич покончил с собой, ранее рассказали источники ТАСС и Baza.

По данным Baza, в одиночной камере рядом с телом Марцинкевича нашли предсмертную записку, в которой он попросил передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник. Он также написал, что «не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО» и попросил прощения, передает Baza.

Из Челябинска Марцинкевича должны были отправить по этапу в Москву. «Он ехал в Москву, там появилось новое дело. Он написал явку с повинной, якобы за преступление 1999 года, когда ему было 15 лет», — заявил РБК адвокат Иван Северович.

В декабре 2018 года после пересмотра дела Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии. По версии следствия, участники основанного Марцинкевичем движения «Реструкт» в 2013-2014 годах нападали на людей с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками под предлогом борьбы с распространением наркотиков. Марцинкевич и его соратники, как установило следствие, причастны к нападениям на восьмерых граждан, один из которых погиб.

В 2019 году Марцинкевичу после частичной декриминализации статьи о разжигании ненависти и вражды отменили часть приговора, а срок нахождения в колонии сократили до 8 лет. Соратники Марцинкевича писали, что он должен был выйти на свободу весной 2021 года.

Ранее Марцинкевич был трижды судим. В 2007 году — за неонацистские лозунги и экстремистские высказывания, спустя два года его судили за распространение расистких видеороликов. В 2014 он получил пять лет колонии за экстремизм. Однако позднее срок смягчили — до двух лет и десяти месяцев.

ОБНОВЛЕНО

ФСИН подтвердила смерть Марцинкевича, добавив, что, по предварительным данным, он совершил суицид. Ведомство сообщило, что уже начаты служебная и доследственная проверки.

«Бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть к жизни не удалось», — сказал представитель ФСИН.

Следственный комитет подтвердил, что Марцинкевич оставил предсмертную записку.