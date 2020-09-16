Искусственный интеллект научился находить опасных водителей

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16.09.2020, 18:15, Новости дня

Новую разработку представили ученые из Мельбурнского университета. В сотрудничестве со своими коллегами из университета Малайзии они создали специальную систему, считывающую номера автомобилей при любой погоде. Затем искусственный интеллект безошибочно определяет, кто из водителей машин в транспортном потоке склонен к опасным приемам вождения.

В первую очередь нейросеть фиксирует такие факты, как непристегнутый ремень безопасности или разговор по мобильнику. Затем оценивает силу ускорений и торможений, резкость маневров.

По словам разработчиков, нетрезвый водитель не сможет скрыться от зоркого ока ИИ. Если же вы по какой-то другой причине управляете автомобилем в слишком опасном стиле, система также может подать сигнал полиции с указанием номера опасной машины.



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