Найден способ вводить человеческий организм в состояние глубокого длительного сна

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16.09.2020, 18:15, Новости дня

Ранее ученые из двух американских университетов (Питтсбургского и Мэрилендского) проводили опыты на собаках и свиньях. Животных вводили в состояние гибернации, чтобы проверить, может ли организм выжить и полностью восстановить свою функциональность после глубокого сна.

Вот уже настал момент, когда нужно перейти к экспериментам на людях. Но исследователи никак не решались сделать этот шаг. Помог случай. Смертельно раненому пациенту, у которого не было шансов дожить до операции, ввели в кровь охлажденный до 10 градусов по Цельсию физраствор. В результате процессы в организме резко затормозились. Раненого успели довезти до больницы, сделали операцию. Он не только выжил, но и выздоровел.

По словам ученых, полученный опыт поможет при организации межпланетных перелетов, когда необходимо ввести астронавтов в состояние глубокого сна.



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