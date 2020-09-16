 

В Белгородской области две школы закрыли на карантин

16.09.2020, 18:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Белгородской области на карантин закрыли две общеобразовательные школы, а также отдельные классы в 14 школах после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Борисовском районе две школы закрыты на карантин из-за COVID-19. В 14 школах региона есть отдельные классы, закрытые на карантин из-за коронавирусной инфекции», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также на карантин закрыли пять групп в четырех детских садах в Белгороде и Ракитянском районе.

По данным на 16 сентября в Белгородской области выявили 8 тыс. 056 случаев заражения коронавирусом. За все время 7 тыс. 459 человек выздоровели, 57 пациентов умерли.

Кроме того, карантин объявили в 103 классах школ Нижегородской области и 28 группах детсадов.

«На 16 сентября закрыты: 56 классов в 39 школах и две школы (школа №6 в Выксе, 40 классов, и школа в селе Вареж Павловского района, 7 классов). Всего 103 класса. Это 0.67% от общего числа классов в школах Нижегородской области. Классы – Нижний Новгород, Арзамас, Саров, Выкса, Урень, Семенов, Лукояновский, Сергачский, Первомайский, Кстовский, Кулебакский, Володарский, Балахнинский, Павловский, Ветлужский, Бутурлинский, Большемурашкиский, Краснооктябрьский, Сосновский районы. Также закрыты 4 группы в трех учреждениях среднего профессионального образования», – сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

Неделю назад сообщалось, что в Новгородской области произошла вспышка инфекционного заболевания среди школьников.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школу закрыли на карантин на второй день учебы.



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