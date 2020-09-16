У фигуриста Морозова выявили коронавирус

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16.09.2020, 18:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Дуэт пропустит этап Кубка РФ в Сызрани.

«Да, тест показал коронавирус. Надеюсь, что форма легкая, была первые дни температура. А сейчас она более или менее нормализовалась. Голова побаливает. Редко бывает кашель, горло болит. Лечение прохожу дома. 28 сентября ориентировочно должен сдать тест. Если будет отрицательный, через день сдам еще один, и тогда смогу выйти на лед. Надеюсь, успеем к Skate America и выступим на более поздних этапах Кубка России. Этап Кубка РФ в Сызрани пропускаем, но, надеюсь, это (коронавирус) недолгая история», – передает РИА «Новости» его слова.

Тарасова в свою очередь сообщила, что чувствует себя хорошо и ждет результатов теста на коронавирус.

«У меня никаких симптомов, чувствую себя хорошо. Мы с (тренером) Максимом Траньковым тоже сдали тест, сейчас ждем результатов», – сообщила она.

Напомним, на Кубке РФ в Брянске в конце августа победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева установила лучший результат сезона в мире



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