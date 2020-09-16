Слёзы горожан помогут наполнить водохранилище под Севастополем

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16.09.2020, 18:02, Разное

Уже в ближайшие пару лет проблема с водоснабжением Севастополя будет полностью решена. Такое обещание дал губернатор Михаил Развожаев. По словам управленца, он нашёл способ наполнить Чернореченское водохранилище, количество воды в котором ежегодно уменьшается, что вынуждает горожан прибегать к экономии в летний период. Для восстановления привычных значений в искусственном водоёме на его берегу построят завод по переработке лука, при этом все работы будут выполняться его сотрудниками в ручном режиме.

«Наши эксперты подсчитали, что если начиная с марта и заканчивая ноябрём, 10 тысяч рабочих будут чистить репчатый лук, то их слёзы смогут наполнить Чернореченское водохранилище до 60 млн м³, что превышает ежегодную норму потребления воды севастопольцами. Помимо этого, мы решаем и другие проблемы: проблему занятости горожан, стоящую весьма остро, и проблему дефицита крупных предприятий», — заявил Развожаев.

Кроме аграриев и севастопольского водоканала, положительно оценили инициативу губернатора и медики. По их словам, прочистка слёзных каналов положительно сказывается на здоровье. Лук для завода на берегу водохранилища планируют закупать в Краснодарском крае, отдельных областях Украины, Турции и Армении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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