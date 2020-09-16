«Ценна любая информация»: в США движение MeeToo составило список деятелей Голливуда, почему-то еще не обвиненных в домогательствах

16.09.2020, 18:02, Разное

Американское движение MeeToo объявило, что подготовило список голливудских звёзд, включая режиссёров и продюссеров, «о виновности которых в домогательствах по каким-то причинам ещё нет публично доступной информации».

В пресс-релизе движения говорится, что оно призывает актрис, работавших с указанными деятелями, «напрячь память и извлечь из неё травмирующие воспоминания ради безопасного общего будущего для всех».

«Ценна любая информация. Мы обещаем предать огласке и широко растиражировать любые обвинения, если вы готовы озвучить их публично. Не будет необходимости подтверждать их в суде: оправдываться должен насильник, а не жертва», – заявили активисты, уточнив, что в случае подачи исков о клевете обеспечат ответчицам лучших адвокатов и «гарантируют победу с выплатами многотысячных компенсаций для жертв насилия».

За информацию о домогательствах звёзд движение готово платить от $200 до $5o 000 в зависимости от известности обвиняемого. В случае, если будут предоставлены любые доказательства, сумма удвоится.