 

В комплекте новых Apple Watch Series 6 не будет зарядных устройств

16.09.2020, 17:55, Разное

В комплекте новых часов Apple Watch Series 6 не будет фирменного зарядного устройства. Такая политика компании связана с необходимостью минимизировать негативное воздействие на экологию.
Именно из-за этого в корпорации Apple решили больше не оснащать большинство моделей будущих часов, включая Series 6, зарядкой. Покупателю придётся использовать адаптер от iPhone, а если такого не имеется, то дополнительно заплатить за покупку нового. Подобное решение в компании связывают с возросшим количеством продаваемой продукции и, как следствие, они решили бороться с влиянием на экологию. Именно поэтому зарядное устройство не будет поставляться в комплекте, чтобы покупатель использовал только один адаптер для всей техники Apple. Причём нововведение касается не только новых Watch Series 6, но и модели Series 3 2017 года, которая до сих пор успешно продаётся.

Несмотря на столь кардинальное решение избавиться от зарядных устройств в Apple Watch Series 6, некоторые версии всё же получат необходимое дополнение. Речь идёт о дорогих моделях Hermes и Edition, но даже в этом случае в качестве адаптера предлагается маломощное 5-ваттное устройство.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Личное: Очень рос ресурс

23.08 / Обнародовано имя победительницы конкурса “Миссис Россия-2020”

28.08 / Мнение: Украинские радикалы пожирают друг друга

07.07 / Мнение: Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

26.07 / Ученые: Нервные клетки человека запрограммированы на долгую жизнь генетически

07.09 / Мнение: Судьба

30.07 / Для Боярского стали сюрпризом долги за услуги ЖКХ: Меня вряд ли нашли бы

14.08 / Мнение: Юзернейм, ты думаешь, что много читал? А читал ли ты Бердымухамедова?

22.07 / Эрдоган: Турция останется в Сирии до тех пор, пока сирийцы не станут «свободными»

22.08 / Мнение: Разгром ИГИЛ в провинции Аль-Байда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска