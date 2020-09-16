В комплекте новых Apple Watch Series 6 не будет зарядных устройств

16.09.2020, 17:55, Разное

В комплекте новых часов Apple Watch Series 6 не будет фирменного зарядного устройства. Такая политика компании связана с необходимостью минимизировать негативное воздействие на экологию.

Именно из-за этого в корпорации Apple решили больше не оснащать большинство моделей будущих часов, включая Series 6, зарядкой. Покупателю придётся использовать адаптер от iPhone, а если такого не имеется, то дополнительно заплатить за покупку нового. Подобное решение в компании связывают с возросшим количеством продаваемой продукции и, как следствие, они решили бороться с влиянием на экологию. Именно поэтому зарядное устройство не будет поставляться в комплекте, чтобы покупатель использовал только один адаптер для всей техники Apple. Причём нововведение касается не только новых Watch Series 6, но и модели Series 3 2017 года, которая до сих пор успешно продаётся.

Несмотря на столь кардинальное решение избавиться от зарядных устройств в Apple Watch Series 6, некоторые версии всё же получат необходимое дополнение. Речь идёт о дорогих моделях Hermes и Edition, но даже в этом случае в качестве адаптера предлагается маломощное 5-ваттное устройство.