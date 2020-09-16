Семь из восьми моделей Renault в России прибавили в цене

16.09.2020, 17:55, Разное

Семь из восьми представленных в РФ моделей Renault прибавили в цене от 6 до 33 тыс. рублей. Больше всех подорожал самый популярный кроссовер Duster.

Именно эта модель снискала популярность у российских автолюбителей и даже на вторичном рынке Renault Duster практически не теряет в цене. Теперь же за новую модель прямо с завода придётся заплатить минимум 810 тыс. рублей, а самая «заряженная» версия обойдётся покупателю в 1,2 млн рублей. Таким образом кроссовер прибавил 33 тыс. рублей. Похожая ситуация и с двумя другими автомобилями повышенной проходимости: Arkana и Kaptur. Минимальный ценник на эти транспортные средства вырос на 15 тыс. рублей и в первом случае придётся заплатить 1,2 млн, а во втором чуть больше 1 млн рублей.

Гораздо менее заметные изменения затронули ценники Renault Logan и Sandero. В этом случае автомобили подорожали всего на 10 тыс. рублей и теперь покупателю придётся заплатить 645 и 656 тыс. рублей соответственно. Самым же минимум отделались версии Logan Stepway и Sandero Stepway – 6 тыс. рублей. Таким образом, окончательный ценник седана остановился на 770 тыс. рублей, а за цена кроссовера составляет 813 тыс. рублей.