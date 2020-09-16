Медики назвали 13 ухудшающих память привычек

16.09.2020, 17:55, Разное

Зарубежные медики перечислили 13 ухудшающих память привычек. Одной из них является диета с недостаточным количеством полезных веществ.

В повседневной жизни совершается слишком много ошибок, которые со временем приводят к разрушению клеток главного органа центральной нервной системы, что напрямую связано с познавательными способностями. В частности, отсутствие социальных связей чревато неизбежным ухудшением памяти. Для исправления ситуации достаточно 10 минут контакта в день с родственником или другом по телефону. Большое количество сахара в рационе также негативно влияет на нейротрофический фактор мозга, отвечающий за выработку нейронов, ответственных за долговременную память. В этом же списке вредных привычек – нежелание читать, разгадывать кроссворды и выполнять аналогичные умственные действия. Многочисленные же исследования показали, что даже при первых признаках старческого слабоумия картина меняется в лучшую сторону.

Медики также напомнили о пользе завтрака, при пропуске которого снижается уровень глюкозы, что чревато ухудшением функций головного мозга. Следующее предупреждение – большое количество вредной пищи и постоянное переедание отрицательно влияют на связь между клетками главного органа центральной нервной системы. Холодная пища также работает на на пользу организму, в частности, происходит сужение и последующее расширение кровеносных сосудов, а это, в свою очередь, приводит к головной боли и не только.

Исследование на мышах выявило связь между раком мозга и использованием мобильного телефона. Врачи советуют использовать динамик или наушники, чтобы не класть гаджет рядом с подушкой во время сна. Не рекомендуется специалистами и накрывать голову одеялом во время ночного отдыха, как и отказываться от соблюдения рекомендованного питьевого режима, составляющего 1,5 литра жидкости в день. Следующие четыре ухудшающие память привычки: злоупотребление спиртным, курение, малоподвижность, соблюдение строгой диеты.