Песков заявил об отсутствии дефицита общения между Путиным и Лукашенко

16.09.2020, 17:48, Новости дня

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко не испытывают дефицита общения друг с другом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они контактируют постоянно, и телефонные разговоры, поэтому дефицита в двустороннем общении нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также представитель Кремля отметил, что Лукашенко в ходе последней встречи с Путиным не просил о поставках нового российского вооружения.

«В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке как вы сказали – нет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду Лукашенко сообщил, что попросил у Путина поспособствовать поставкам в страну новых типов вооружения.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».