Финансовые рынки: цены на золото выросли на 0,4 процента

16.09.2020, 17:45, Новости дня

В среду на рынках наблюдается рост акций, снижение курса доллара и повышение аппетита к риску, в то время как инвесторы ждут итогов совещания Федеральной резервной системы США и новых экономических прогнозов, которые позволят оценить перспективы крупнейшей экономики мира.

В прошлую сессию акции выросли после публикации позитивных данных по экономике США и Китая. В среду рост продолжился, несмотря на вялое начало торгов в Европе.

Мировой индекс акций MSCI, охватывающий 49 стран, вырос на 0,2 процента четвертый день подряд, в то время как европейский MSCI вырос на 0,1 процента.

Фьючерсы на акции США выросли, поскольку инвесторы надеются, что ФРС пообещает поддерживать низкие процентные ставки в течение длительного периода. Заявление ожидается в 18.00 по Гринвичу.

Хотя ожидается, что экономические прогнозы будут несколько улучшены по сравнению с июньскими, председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, вновь отметит, что путь к восстановлению будет долгим и неопределенным.

Инвесторы также ждут публикации данных по розничным продажам в США в августе, которые должны поступить в 12.30.

Японская иена продолжила рост, достигнув почти семинедельного максимума в 104,995 за доллар США.

Доллар упал по отношению к корзине валют на 0,3 процента до 92,879.

Евро вырос на 0,2 процента до 1,18635 доллара.

Цены на нефть второй день подряд демонстрируют рост: американская нефть достигла недельного максимума, поднявшись на 2,1 процента до 39,09 доллара за баррель.

Цены на золото выросли на 0,4 процента до 1962,66 доллара за унцию.