В Кремле оценили предложение Тихановской о безопасности Лукашенко

16.09.2020, 17:43, Разное

В Кремле не оценили необходимость гарантий безопасности Александра Лукашенко. Москва считает, что легитимный президент Белоруссии не нуждается в дополнительных обещаниях безопасности, находясь у себя дома. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что это личное и внутренне дело белорусских властей. Прессек подчеркнул, что Лукашенко – законный, избранный народом лидер республики, пишет “360”.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что “гарантируют безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет с должности.

После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80% голосов избирателей. Однако оппозиция и Запад не поддержали итоги референдума. Главная соперница действующего лидера Светлана Тихановская и после выборов продолжила подковерные игры в борьбе за власть.

Белорусская оппозиция создала координационный совет, который в республике считается незаконным. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 14 сентября, Александр Лукашенко летал в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили непростую сложившуюся ситуацию в республике, а также вопросы интеграции.