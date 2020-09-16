 

В Кремле оценили предложение Тихановской о безопасности Лукашенко

16.09.2020, 17:43, Разное

В Кремле не оценили необходимость гарантий безопасности Александра Лукашенко. Москва считает, что легитимный президент Белоруссии не нуждается в дополнительных обещаниях безопасности, находясь у себя дома. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что это личное и внутренне дело белорусских властей. Прессек подчеркнул, что Лукашенко – законный, избранный народом лидер республики, пишет “360”.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что “гарантируют безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет с должности.

После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80% голосов избирателей. Однако оппозиция и Запад не поддержали итоги референдума. Главная соперница действующего лидера Светлана Тихановская и после выборов продолжила подковерные игры в борьбе за власть.

Белорусская оппозиция создала координационный совет, который в республике считается незаконным. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 14 сентября, Александр Лукашенко летал в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили непростую сложившуюся ситуацию в республике, а также вопросы интеграции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / «Преступные заявления»: Соседов раскритиковал Ротару за жалобы об «обнищании»

15.08 / Личное: Зачем умерла Легкоступова?

07.08 / Ученые заявили о пользе эффекта плацебо

12.07 / Дарья Повереннова сравнила женщин без макияжа с растениями

17.07 / В Apple запатентовали чехол для беспроводной зарядки iPhone

05.07 / Мнение: Глава наемников России на съезде партии «Родина»

24.08 / Кристина Асмус, Клим Шипенко и другие выбрали победителей фестиваля “Короче”

15.09 / Мнение: О чудесном спасении Навального

29.07 / Стиль fashion-инфлюенсеров: свободные отношения Эмили Синдлев с цветовым спектром и резонирующими принтами

29.08 / Закрыто. Стучите!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска