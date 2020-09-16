Врач рассказала, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков

16.09.2020, 17:33, Разное



2

минуты

Губительная самонадеянность

По данным опроса, который был проведен в прошлом году, порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе препараты. Такие пациенты нередко при первых признаках инфекции дыхательных путей – насморка, боли в горле и температуре – без назначения врача пьют антибиотик, иногда один и тот же. Мотивация проста: «мне же всегда помогает!» По словам Анны Селюты, при этом люди могут пить антибиотик от одного до трех дней, не соблюдая кратность приема, и отменять его при первом улучшении своего самочувствия.

«Этого делать ни в коем случае нельзя. Антибиотики воздействуют и на нормальную микрофлору, при этом микробы приобретают резистентность и в следующий раз этот препарат не сработает», – сообщила эксперт, отметив, что антибиотик и любой другой препарат должен назначать врач. Он расскажет, как правильно принимать препарат – дозу, кратность приема и его длительность, когда принимать: до еды, во время или после.

«Кислотность желудка в эти моменты разная, и она может влиять на усвояемость препарата. И также нужно учесть взаимодействие антибиотика с другими препаратами, принимаемыми пациентом. Очень важно выдерживать интервал приема и применять антибиотик курсом, который может длиться от 5 до 14 дней. Для достижения эффективности антибиотика должна быть достигнута определенная постоянная терапевтическая концентрация препарата в организме в течение периода приема. Каждый прием препарата поддерживает концентрацию на необходимом уровне, что способствует гибели бактерий. Некоторые антибиотики выводятся из организма быстрее, поэтому их нужно принимать 2-3 раза в день», – считает врач.

Ложные друзья пациента

Анна Селюта также предостерегла от приема так называемых «противовирусных» препаратов с недоказанной эффективностью, с такими активными веществами, как умифеновир, тилорон и других «иммуномодуляторов». И тем более не стоит полагаться на целительные свойства гомеопатических лекарств, которые, к сожалению, иногда назначают даже врачи.

«Эти лекарства принимать не стоит, поскольку на данный момент у них не существует достаточной доказательной научной базы. И по поводу них не проводились двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые клинические исследования – это наивысший уровень доказательности препарата. Информация об этом опубликована на сайте PubMed, где есть данные о проводимых клинических исследованиях. На сайте FDA можно ознакомиться с действующим веществом препарата. Если вы его там не нашли, то, скорее всего, препарат с низкой доказательной базой», – подчеркнула эксперт.

Прочие неприятности

Отметим, что резистентность к антибиотикам — это далеко не единственный побочный эффект этих препаратов. В 2017 году ученые из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) проанализировали данные полутора тысяч пациентов, находившихся в стационаре и принимавших антибиотики. В общей сложности было отмечено 324 случая (21,6%) развития побочных реакций на антибиотики, из которых 186 (57%) произошли в течение 30 дней с начала терапии, 138 (9,2%) – в течение 90 дней.

Наиболее распространенными побочными реакциями, которые развивались в течение 30 дней, были желудочно-кишечные (42%), почечные (24%) и гематологические (15%) реакции. Кроме того, исследователи обнаружили, что каждые дополнительные десять дней антибиотикотерапии повышали риск развития побочных реакций на 3%.

Авторы исследования подчеркнули, что, несмотря на очевидную пользу, которую может принести грамотное применение антибиотиков, нужно тщательно взвешивать целесообразность их назначения и длительность курса для того, чтобы минимизировать риск возникновения побочных реакций на препараты.