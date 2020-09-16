Мнение: Эмпатия в Шоколаднице – сегодня!

16.09.2020, 17:30, Разное

Напоминаю, что СЕГОДНЯ я иду в любимую “Шоколадницу” на Китай-городе со своими книжками и буду ждать там читателей! Налетай, кто не успел – суперкнига “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора!!

Жду вас в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч. Готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Доставим!