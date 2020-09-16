 

Лукашенко сообщил о завершении сложного периода в Белоруссии

16.09.2020, 17:23, Разное

Глава Белоруссии сообщил, что сложный период в истории страны подходит к концу. Попытка недовольных взорвать обстановку и разрушить стабильность в Минске и еще нескольких крупных городах не увенчалась успехом. “Время митингов завершилось”, – отметил Александр Лукашенко.

По его словам, большинство областей жили в обычном ритме. В городах модернизировались предприятия, строились школы, больницы и дома, передает БелТА. Лукашенко добавил, что страна продолжает двигаться вперед, благосостояние белорусов постепенно растет.

Лидер республики также поблагодарил силовой блок за поддержку в непростое время. Александр Лукашенко назвал их стойкими и преданными людьми, которые повели себя порядочно и благонадежно. “Теперь – наше время, необходимо продолжить созидание”, – сказал политик.

Напомним, 13 сентября в столице Белоруссии прошел массовый митинг. По подсчетам СМИ, на улицы вышли более 150 тысяч граждан. Они впервые смогли дойти до элитного поселка Дрозды, где находится резиденция Александра Лукашенко, а также дом главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Силовики задержали в Минске около 400 демонстрантов. При подавлении протестов они использовали дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Сколько демонстрантов пострадало в воскресенье от действий милиционеров, пока не уточняется.



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