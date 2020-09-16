Рязанова после смерти сына: Люди говорят: “Встретимся там”… Я теперь не уверена…

16.09.2020, 17:05, Новости дня

Российская актриса Раиса Рязанова призналась в эфире YouTube-шоу “Честный развод” на канале Агаты Муцениеце, что тяжело переживает смерть сына, Данилы Перова, скончавшегося в январе 2020 года.

По словам актрисы, сын никогда жаловался на здоровье.

“Ребята говорили про подагру, что у него что-то было с ногой. Я никогда его не видела хромающим. Он мне на все говорил: “Нормально”, – рассказала она.

Рязанова отметила, что многие жизненные проблемы на самом деле незначительные, если сравнивать их со смертью.

“Жизнь важнее всего. Пребывание на Земле. Люди говорят: “Встретимся там”… Я теперь не уверена… Вот это в землю и навек. Единственная память остается в уме и в сердце. От мыслей можно как-то отвлечься, а сердцу больнее, туда вошло, село и сидит. Говорят, после года будет полегче… Не знаю”, – отметила она.

Данила Перов умер 23 января 2020 года. Его отец – актер Юрий Перов.

Сын Рязановой служил в театре “Содружество актеров Таганки”, снимался в кино и сериалах. В частности, “Марш Турецкого”, “Универ”, “Интерны”, “Отель Элеон”.