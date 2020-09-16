 

К образовательному проекту Мемориала “Бабий Яр” присоединились 17 школ

16.09.2020, 17:05, Новости дня

К образовательному проекту Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” “Красная точка памяти” присоединились 17 украинских школ. Об этом говорится в релизе центра, который имеется в распоряжении издания “ГОРДОН”.

В рамках проекта ученики будут записывать короткие видеоинтервью с людьми старшего поколения и задавать вопросы о самом сильном воспоминании о событиях 1939 – 1945 годов. Школьникам также предложат исследовать домашние архивы: фотографии, документы, которые сохранились со времен Второй мировой войны. В сотрудничестве с учителями и экспертами местных музеев дети будут принимать участие в исследовательских экспедициях, оцифровывать музейные экспозиции и коллекции, недоступные широкой общественности, сообщили в центре.

“Находки ученики будут добавлять на образовательную интернет-платформу “Коллективная карта памяти”. Платформа будет работать по примеру социальных сетей с возможностью дискуссий, лайков, рейтинга. Она начнет работу 15 октября”, – отмечено в релизе.

Первые проекты будут внедряться в школах Ивано-Франковской, Одесской, Донецкой, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Сумской областей и Киева.

«За годы независимости в Украине появилось немало небольших музеев – школьных, частных и др. И в отличие от крупных и известных, экспонаты малых местных музейных заведений часто недоступны для поиска в сети и фактически исключены из мирового культурного наследия. Такие экспедиции школьников в местные музеи помогут сделать их частью коллективной исторической памяти”, – считает советник по образованию и информационным технологиям Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” Борис Беренфельд.

С 2020 по 2025 годы Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” планирует создать линейку образовательных проектов и привлечь школьников со всей страны к формированию исторического наследия. Проект будет реализовываться в Украине, впоследствии охватит школы и музеи из разных стран.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” – это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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