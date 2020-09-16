Справка переселенца будет доступна в “Дії”

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16.09.2020, 17:05, Новости дня

Кабинет министров Украины одобрил постановление, согласно которому вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Бумажная справка будет доступна и в цифровом виде. Она будет отражать фамилию, имя и отчество владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, зарегистрированное и фактическое места жительства.

В скором времени эта справка появится в бета-тесте в мобильном приложении “Дія”. Позже услуга по заказу такой справки будет доступна онлайн на портале “Дія”.

По состоянию на 14 сентября в Украине на учете как ВПЛ находятся, по данным Министерства социальной политики, более 1 млн 456 тыс. человек.

Справка переселенца нужна для получения ежемесячной адресной помощи, переоформления социальных выплат, пенсий, устройства ребенка в садик или школу, получения доступа к медицинскому обслуживанию.

Основанием для постановки на учет ВПЛ является размещение на временно оккупированной территории или в районе проведения антитеррористической операции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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