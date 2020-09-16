В Улан-Удэ построят 16 спортивных сооружений

16.09.2020, 16:48, Новости дня

Вопросы строительства спортивных сооружений в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Демография» обсуждались на совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

В нем приняли участие министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, руководители структурных подразделений Администрации Улан-Удэ, директор МУ «Улан-УдэСтройЗаказчик» Анна Глазкова, проектировщики и застройщики, говорится в сообщении управления по информационной политике на сайте правительства региона.

В настоящее время на территории Улан-Удэ строится 16 спортивных сооружений, из которых 5 находятся в ведении Администрации города: физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в п. Тулунжа, в школах №18, 22 и 57 и стадион на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» на Верхней Березовке. Также проходит экспертизу проект спортивного комплекса в 103 микрорайоне. Здесь планируется строительство трехэтажного здания с большим универсальным и тренажерными залами. На смежном участке будет расположен стадион открытого типа со стандартным футбольным полем и четырьмя беговыми дорожками на 400 метров. Данный проект проходит государственные экспертизы.

«Мы получили достаточно хорошее финансирование на 2020 год, порядка 500 млн рублей. Это благодаря своевременной слаженной работе, что и дало нам возможность в настоящее время строить такие спортивные объекты. Хотелось бы отметить, что наши ближайшие субъекты получили намного меньше», – отметил Дамдинцурунов.

По словам директора МУ «Улан-УдэСтройЗаказчик», на сегодня полностью завершено строительство и готовится к сдаче в эксплуатацию ФОК в мкрн Тулунжа, на которое было направлено более 6 млн рублей. Подрядчик – ООО «Балси». На 68% готов ФОК в школе №57, где подрядчиком выступает ООО «Байкальская индустриальная компания». В настоящее время ведутся бетонные работы по устройству баскетбольной площадки, беговых дорожек и укладке искусственного газона для футбольного поля. На строительство объекта направлено более 26,4 млн рублей. Коррективы в работу вносит дождливая работа, отмечают подрядчики.

На 50% выполнены работы на оставшихся трех объектах – стадион в «Зорьке» и ФОКи в школах №18 и 22. Подрядчиком по трем объектам является ООО «Легион-1». Строительство стадиона на Верхней Березовке обойдется в 21,9 млн рублей, ФОКов – 24,3 млн и 26,9 млн рублей соответственно. Сейчас строители готовят основание под укладку искусственного газона, который в настоящее время находится на таможенном пункте во Владивостоке. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – ноябрь 2020 года.

Подводя итоги совещания, Шутенков поручил взять под жесткий контроль поставку всех материалов и своевременное освоение средств, чтобы все объекты были сданы в срок.

«Мы понимаем, что те средства, которые пришли на физкультурно-оздоровительные объекты, они не само собой разумеющееся, не просто так попали в программу. Я знаю, какие усилия были приложены, понимаем, что подводить друг друга нельзя. Подрядчики, вас тоже просим не подводить. Если мы подведем друг друга, то партнерами можем больше не быть», – сказал Шутенков.

Добавим, что в настоящее время в Улан-Удэ также ведется строительство регионального центра по стрельбе из лука, регионального центра по хоккею, регионального центра по единоборствам, 5 мини-стадионов, 8 спортивных площадок различной типологии. Всего на реализацию данных мероприятий предусмотрено более 1,9 млрд рублей.