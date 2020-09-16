 

Колесниковой в Белоруссии предъявлено обвинение

16.09.2020, 16:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧлену президиума белорусского координационного совета оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинения по статье о призывах к причинению вреда нацбезопасности Белоруссии.

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса республики Белоруссия», – говорится в сообщении Telegram-канала белорусского СК.

Отмечается, что обвиняемая по-прежнему находится под стражей, расследование дела продолжается.

На прошлой неделе в СИЗО Минска прошел допрос Колесниковой.

Ранее Колесникова раскрыла подробности своего задержания, отметив, что силовики угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям».

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. 



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