Филарет вылечился от коронавируса

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16.09.2020, 16:44, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлаву неканонической Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата Филарета (Денисенко) выписали из больницы. Он вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

«По милости Божией, Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как отметили в церковной структуре Денисенко, он чувствует себя хорошо, выписан из больницы, и находится в своей резиденции. Филарет продолжит совершать богослужения.

Филарет был госпитализирован с коронавирусом 4 сентября.



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