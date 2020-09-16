В США выпустят гендерный компас

16.09.2020, 16:37, Разное

Физики и социологи Калифорнийского технологического института сообщили о создании компаса, определяющего гендер человека. Доклад ученых получил восторженные отзывы в американском научном сообществе, так как прорыв получился на стыке точных и общественных наук.

«Несмотря на многочисленные исследования в области гендера, все еще не решен вопрос точного определения пола у индивида. Были попытки представить гендерную идентичность в виде спектра, но никаких подтверждений этой гипотезы в области оптики так и не появилось. Мы решили связать гендеры с магнитными полюсами нашей планеты и получили впечатляющие результаты. При наложении магнитного поля Земли и биополя человека гендер можно определить с точностью до 95%. После вычисления данной взаимосвязи сконструировать устройство, вычисляющее гендер было делом техники», — сообщил один из авторов компаса, физик Джерри Розенсток.

Либеральные критики сомневаются в точности прибора, так как магнитных полюсов два, гендеров же насчитывается более сотни. Ученые опровергают такие заблуждения, потому что компас может определить до 16384 гендеров в седьмой итерации. После прохождения испытаний на крысах, собаках и обезьянах гендерный компас появится в продаже.