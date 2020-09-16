 

Россия заявила о несостыковках и направила в Европарламент вопросы по ситуации с Навальным

16.09.2020, 16:34, Разное

Постпредство РФ при Евросоюзе заявило о несостыковках в обвинении Москвы по ситуации с политиком Алексеем Навальным и направило в Европарламент вопросы. Об этом сообщается на сайте постпредства.

В сообщении всего девять вопросов, среди которых:

  • «Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального с использованием вещества из группы "Новичок", попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, а затем — сделать все возможное для его спасения и отправки на лечение в Германию, где "Новичок" был идентифицирован?»;

  • «Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что реальный уровень его популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу, проведенному в июле 2020 года независимым негосударственным общественным опросом и социологической исследовательской организацией «Левада-центр»?»;

  • «Почему правительство Германии так неохотно предоставляет российским компетентным органам результаты токсикологического анализа, проведенного специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, если Берлин уверен, что господин Навальный был отравлен?».

    • Представительство призвало официальных лиц ЕС и членов Европарламента изучить вопросы на фоне предстоящих дебатов. В постпредстве считают, что политические заявления, сделанные, когда политик был еще в коме, несовместимы с утверждениями о том, что какие-либо доказательства отравления Навального могут быть переданы в Россию только с его согласия.

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    Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас политик находится в берлинской клинике «Шарите», он уже в сознании.

    Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен и говорят, что Германия пока не предоставила никаких данных. Институт в Мюнхене, который обнаружил следы вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Навального, объяснял, что не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из-за секретности.

    Источник: Новая газета



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