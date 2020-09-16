Россия заявила о несостыковках и направила в Европарламент вопросы по ситуации с Навальным
16.09.2020, 16:34, Разное
Постпредство РФ при Евросоюзе заявило о несостыковках в обвинении Москвы по ситуации с политиком Алексеем Навальным и направило в Европарламент вопросы. Об этом сообщается на сайте постпредства.
В сообщении всего девять вопросов, среди которых:
Представительство призвало официальных лиц ЕС и членов Европарламента изучить вопросы на фоне предстоящих дебатов. В постпредстве считают, что политические заявления, сделанные, когда политик был еще в коме, несовместимы с утверждениями о том, что какие-либо доказательства отравления Навального могут быть переданы в Россию только с его согласия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Скучаю по вам. Вчера смог целый день дышать сам». Алексей Навальный выложил первую фотографию из немецкой клиники. Фото дня
Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас политик находится в берлинской клинике «Шарите», он уже в сознании.
Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен и говорят, что Германия пока не предоставила никаких данных. Институт в Мюнхене, который обнаружил следы вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Навального, объяснял, что не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из-за секретности.
Источник: Новая газета
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет