Триединая Россия. Обложка дня

16.09.2020, 16:34, Разное

«Новая газета» — о победе «умного голосования» над «партией бойкота».

Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты».

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