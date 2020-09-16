Триединая Россия. Обложка дня

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16.09.2020, 16:34, Разное

«Новая газета» — о победе «умного голосования» над «партией бойкота».

Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты».

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Источник: Новая газета



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