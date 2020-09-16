Эксперт: Путин дал Лукашенко два месяца для решения политического кризиса

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16.09.2020, 16:23, Разное

Во время открытой протокольной части Владимир Путин пообещал предоставить Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Также глава России поддержал решение Александра Лукашенко провести реформу основного закона страны – Конституции.

Другая часть переговоров лидеров прошла за закрытыми дверями. По мнению ряда экспертов, Путин и Лукашенко говорили о Союзном государстве, в частности – о возвращении к плану дорожных карт углубления интеграции. Эти данные опроверг политолог Валерий Соловей в интервью UDF.by.

Эксперт предположил, что Путин выдвинул Лукашенко условие. Разговор о сближении государств состоится только после того, как глава Белоруссии разберется с акциями протеста. “У тебя два месяца для решения политического кризиса, а потом поговорим”, – процитировал лидера политолог.

Напомним, массовые беспорядки продолжаются в Белоруссии уже много недель. Сотни людей недовольны действующим режимом и требуют немедленной отставки Александра Лукашенко. Работники нескольких крупных предприятий объявили забастовку.

Президент в свою очередь сообщил, что акции протеста организовывают извне. К дестабилизации обстановки якобы причастны США, Чехия, Польша, Украина и Литва. По словам Александра Лукашенко, они используют Белоруссию в качестве трамплина для атаки на Россию.



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