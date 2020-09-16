Стало известно, кто делал наскальные рисунки 6500 лет назад

16.09.2020, 16:20, Новости дня

Оказывается, древние наскальные рисунки делали не только мужчины, но и женщины, а также дети. Об этом сообщили представители исследовательской группы, которые по-новому решили изучить наскальные рисунки в пещере Лос-Гигантес на юге Испании.

Как сообщают ученые, получить новые данные о древних художниках было не так уж и сложно. Нужно было только исследовать отпечатки пальцев, которые можно найти между изображениями.

Рисункам в упомянутой пещере примерно 6,5 тыс. лет. Для антропологов и историков они интересны, так как много могут рассказать об образе жизни и быте древних людей. Ранее считались, что делать рисунки на скалах позволялось только главам семейств. Но последние данные опровергают эту версию.