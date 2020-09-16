“Кинотавр-2020”: Катерина Шпица, Алиса Хазанова и другие на показах пятого дня фестиваля

16.09.2020, 16:15, Разное

К событиям прошлого, но не столь далекого обращается в своем новом фильме режиссер Иван Твердовский. Тему для четвертой картины он выбрал непростую – трагедия в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла “Норд-Ост” и ее последствия. По словам режиссера, его не раз отговаривали от этой затеи, а найти деньги на съемки столь тяжелого кино оказалось сложнее обычного – однако фильм под названием “Конференция” все-таки добрался до больших экранов. Причем поначалу его показали на Венецианском кинофестивале в секции “Дни Венеции” – а уже после привезли в Сочи, где и прошла российская премьера картины.

Анна Слю Сабина Ахмедова Алиса Хазанова Алена Свиридова

События “Конференции” разворачиваются в том самом зале на Дубровке, однако временем действия становится не 2002, а 2019 год. На 17-ю годовщину трагедии ушедшая в монастырь после страшных событий женщина по имени Наталья решает вернуться в Москву и заново пережить все произошедшее с ней когда-то. Она собирает очевидцев события, устраивает поминальную молитву, а после – практически реконструкцию трех жутких дней в октябре 2002 года. Наталья постоянно повторяет, что забывать прошлое ни в коем случае нельзя. Но кажется, погружаться в собственные воспоминания сама она не хочет – ведь тогда ей придется вспомнить о роковой ошибке, совершенной в момент страшной трагедии.

Полина Зуева (продюсер “Кинотавра”) и Анна Чурина Юлия Ауг Наталья ПавленковаПереживания – что главной героини, что ее собеседников – Твердовский передает без надрыва и эмоциональных манипуляций, не скатываясь в пошлость и излишний драматизм. Крупные планы в картине часто “зарезаны”, монологи – деланно спонтанны и несколько путанны, переживаемые эмоции – разыграны не на условную “галерку”. Большую часть картины в кадре даже не звучит музыка – да она в “Конференции” и не нужна. Это кино о страшной трагедии сделано невероятно деликатно и точно и без художественных излишеств.

Команда фильма “Конференция”

Под конец пятого дня фестиваля гостей ждал и еще один показ – специальный, а вернее довольно необычный. Ведь теперь можно с полной уверенностью сказать, что на “Кинотавре” показывают не только полнометражное кино, короткий метр и сериалы (в прошлом году в Сочи привозили и их), а и самый настоящий спектакль. Речь о видеоверсии новой постановки известного режиссера Ивана Вырыпаева UFO. Всего несколько дней назад новое произведение режиссера о контактах с внеземной цивилизацией показывали в Москве, а теперь оно – хоть уже и в другом формате – добралось до Зимнего театра.

Илья Бачурин Анна Банщикова

Катерина Шпица (сумка Bvlgari, коллекция, Serpenti Forever)

Ирина Гринева

UFO поставлен по пьесе самого Ивана Вырыпаева, решившего порассуждать о психологии людей, которые уверены, что видели НЛО (к слову, прочесть наше интервью с режиссером можно здесь). Сорежиссером этого проекта также выступили сын Ивана Геннадий, для которого эта работа стала дебютом. Главными же героями постановки – теми самыми счастливчиками, которым удалось установить близкий контакт третьей степени – стали актеры Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов и Инна Сухорецкая. К слову, увидеть постановку о близких контактах третьей степени вскоре можно будет не только гостям киносмотра: по окончании внеконкурсного показа фильм UFO будет эксклюзивно доступен в мультимедийном сервисе Okko в коллекции Okko Театра.

Мы напоминаем, что фестиваль “Кинотавр” проходит в Сочи с 11 по 18 сентября. Репортажи о последующих премьерах фестиваля также можно будет прочесть на нашем сайте. Увидеть же, как проходило открытие киносмотра, можно здесь.