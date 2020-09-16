Щедрость – их конек: как принц Гарри и Меган Маркл отметили его день рождения

16.09.2020, 16:15, Разное

Вчера, 15 сентября, день рождения отмечал принц Гарри. По этому случаю поздравительные посты в официальных Instagram-аккаунтах опубликовали королева Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла и принц Уильям с Кейт Миддлтон. И если раньше дворец представил бы новый портрет Гарри, то теперь последний напомнил о себе другим способом. Вместе с Меган Маркл они сделали в этот день щедрое пожертвование в размере 100 тысяч фунтов стерлингов на нужды CAMFED, благотворительной организации, занимающейся образованием африканских девочек.

Также в преддверии дня рождения принца Гарри на сайте организации была запущена кампания по привлечению средств – все, кто хотел поздравить внука Елизаветы II, мог сделать пожертвование. В итоге, удалось собрать 100 060 фунтов, после чего Меган и Гарри перечислили еще 100 798 фунтов.

Это лучший способ отметить свой день рождения – он сразу наполняется смыслом. Спасибо каждому за пожертвование, Гарри и Меган, – сказано в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Отметим, что свой день рождения принц Гарри провел в их с Меган особняке в Санта-Барбаре, который они приобрели полтора месяца назад за 14 миллионов долларов. Какое-то время им удавалось сохранять приватность, но чуть позже папарацци рассекретили их местоположение и достоянием общественности стал не только адрес особняка, но и его интерьеры.

Дом находится в районе Монтесито, часть средств за него, если верить Daily Mail, перечислил отец Гарри, принц Чарльз. В особняке 9 спален и 16 ванных комнат, а также библиотека, офис, тренажерный зал, винный погреб, игровая комната и многое другое. Отдельная гордость – спа с сухой и влажной сауной. Площадь территории – 5,4 акра, на ней расположились многоярусные розарии, теннисный корт, несколько беседок и бассейн. Повсюду – цветущая зелень, включая вековые оливковые деревья.