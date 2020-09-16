На Украине раскрыли «истинные причины» потери Крыма

16.09.2020, 16:08, Новости дня

Госбюро расследований Украины назвало свою версию, почему Киев потерял контроль над Крымом.

В ведомстве заявляют, что с 2012 года на Украине началось «умышленное» понижение боеспособности вооруженных сил. По мнению ГБР, есть пять причин, из-за которых Украина потеряла Крым, передает РИА «Новости».

В качестве первой причины называется «преступное сокращение» армии в 2012 и 2013 году. Численность ВСУ снизилась с 240 до 162 тыс. человек. Вторая причина – значительное понижение штатной численности военкоматов.

«Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%», – говорится в материалах ведомства.

В качестве третьего пункта ведомство называет «уничтожение ПВО Крыма». В частности, речь идет о передаче системы ПВО в командование ВМС Украины в Крыму, которое в дальнейшем «перешло на сторону врага», а также о сокращении одной из двух бригад ЗРК С-300В и остановке модернизации систем С-125 и С200В.

В ГБР заявляют, что в оборонные документы не были внесены незаконные организационные изменения, что не позволило сформировать ударную группу в период крымских событий.

Пятой причиной является то, что не были приняты меры по реагированию на внешние угрозы. Утверждается, что ВСУ игнорировало сообщения разведки о «наступательной операции со стороны России» и не привело армию наивысшую боевую готовность.

Совокупность этих факторов, как утверждают в ГБР, привела к потере контроля над Крымом. При этом в статье не сказано, каким образом недопущение этих причин могло помочь удержать Крым в составе Украины.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.