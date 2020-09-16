Лукашенко объявил дату запуска БелАЭС

16.09.2020, 16:08, Новости дня

Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) планируется запустить 7 ноября, сообщил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим активом страны.

«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября – в знаковый день для нас – мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», – цитирует Лукашенко БелТА.

Также глава белорусского государства отметил, что новая пятилетка в стране должна стать прорывной.

«От системного движения вперед мы не отступим. Не за горами новая пятилетка, которая должна стать для Белоруссии прорывной. В ближайшие годы страна должна войти в шестой технологический уклад, что означает дальнейшее экономическое развитие государства: собственная энергетика, экологичное и конкурентоспособное производство, высочайшее, на уровне мировых стандартов качество белорусской продукции», – сказал президент Белоруссии.

7 августа в реактор энергоблока № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.