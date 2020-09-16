Климатологи из РФ рассказали, из-за чего ускорилось таяние вечной мерзлоты

16.09.2020, 16:00, Разное

Климатологи УрФУ, а также их коллеги из уральского отделения РАН, рассказали, из-за чего ускорилось в Арктике таяние вечной мерзлоты. За изменениями климата научные сотрудники наблюдали на протяжении десяти лет.

В процессе исследования исследователи пришли к выводу, что глубина протаивания мерзлоты постоянно увеличивается. За последнее время показатель достиг максимального значения, и это говорит о грядущих климатических переменах не только в арктической зоне, но и в соседних регионах.

По словам Виктора Валдайских, возглавляющего ботанический сад УрФУ, глубина протаивания сейчас – выше десяти сантиметров в год. При этом эксперты фиксируют рост и на песчаных участках, где размещаются различные предприятия и здания. Этот показатель зависит от того, какие характеристики растительности и почвы. Можно сказать, это «результат работы воды», а сам вечный активный слой мерзлоты подвергается изменениям от количества осадков и глобального потепления.

Виктор Валдайских подчеркнул: при таянии грунта может быть повреждение промышленных объектов, что приведет к внештатной ситуации на производствах. Этот процесс способен спровоцировать выброс метана и диоксида углерода в атмосферу, которые являются токсичными для человека.