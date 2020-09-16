 

Рудковская трогательно поздравила Плющенко с третьей годовщиной венчания

16.09.2020, 16:00, Разное

В своем микроблоге Instagram Яна Рудковская опубликовала новый пост, в котором трогательно поздравила мужа Евгения Плющенко с памятной датой. Три года назад пара венчалась в храме Святителя Николая На Трех Горах.
Яна Рудковская написала, что «не забудет никогда этот день». На снимках, которые показала бизнес-леди, супруги позируют с гостями внутри храма. На одном из фото продюсер Димы Билана целует сына Александра, который также присутствовал на торжестве своих звездных родителей. Подписчики поздравили пару с третьей годовщиной венчания и пожелали им семейного счастья на долгие годы. В комментариях многие написали, что Рудковская и Плющенко являются примером для многих влюбленных.

Ранее знаменитости отметили 11 лет со дня бракосочетания. Фигурист сделал предложение бизнес-леди после того, как ее подопечный Дима Билан одержал победу на «Евровидении». Пара расписалась в 2009 году, а спустя три года у них родился сын Саша, которого они называют Гном Гномыч.



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