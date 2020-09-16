 

“Какой я счастливый”: Топалов назвал Тодоренко лучшей женщиной

16.09.2020, 16:00, Разное

Известный российский певец Влад Топалов признался в любви своей супруге Регине Тодоренко. Ее он назвал лучшей женщиной на Земле. Также артист констатировал тот факт, что до него очень долго доходило осознание этого факта.
Влад Топалов и Регина Тодоренко предпочитали долго скрывать свой роман. Весной 2018 года пара появилась вместе в телепроекте «Орел и Решка». Летом того же года артист сделал предложение возлюбленной, когда та уже была беременна. Через несколько месяцев у пары родился первенец Майкл.

Спустя два года после свадьбы Топалов заявил, что ему понадобилось время, чтобы понять – он действительно счастлив в браке с Тодоренко. Сейчас экс-участник «SMASH!» осознает: рядом с ним находится лучшая женщина, которая подарила ему замечательного сына. Знаменитость выразил благодарность супруге за все, что она делает для их семьи.

К слову, недавно пара опровергла информацию о том, что готовится к рождению еще одного ребенка. Сейчас Регина Тодоренко принимает участие в проекте «Ледниковый период», в рамках которого усиленно тренируется. В целом знаменитости мечтают о большой семье. Сама же ведущая обещала подарить возлюбленному еще как минимум двоих детей.



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