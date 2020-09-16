 

Bloomberg: Kомпания Sandvine расторгла контракт с белорусскими властями

16.09.2020, 15:50, Новости дня

Американская компания Sandvine расторгла контракт с белорусскими властями, в рамках которого в страну поставлялось оборудование для блокировки интернет-трафика при помощи технологии DPI.

Как сообщает Bloomberg, в Sandvine сообщили, что власти страны использовали технологию для "нарушения прав человека" и создания помех "свободному потоку информации во время выборов".

По этой причине компания приняла решение расторгнуть сделку.

Как подчеркнул в своем микроблоге автор публикации в Bloomberg Райан Галлахер, решение Sandvine означает, что власти Белaруси не смогут получать обновления ПО и лишатся доступа к техподдержке, но само оборудование для блокировки интернета продолжит работать как минимум в ближайшее время.



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