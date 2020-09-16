 

Российские суды смогут ссылаться на передачу «Час суда» в мотивировочной части своих решений

16.09.2020, 15:37, Разное

Верховный суд России подтвердил законность использование прецедентов из телешоу «Час суда» в мотивировочной части решений судов регионального уровня. Суд может вынести решение по аналогии с делом из эпизода передачи, чётко указав в мотивировочной части номер и дату выхода на экраны серии, в которой рассматривался прецедент.

Верховный суд объяснил своё решение тем, что на региональном уровне у судей часто отсутствует профильное юридическое образование, которое позволило бы им выносить решение на основе собственных знаний. Ссылка на судебный прецедент из передачи «Час суда» поможет разрешить многие сложные ситуации и ускорить рассмотрение дел, избавив судей от необходимости читать законы. Первый ведущий телешоу Павел Астахов рассказал, что Верховный суд лишь закрепил давно сложившуюся практику.

«Мне часто звонят судьи из Сызрани, Йошкар-Олы, Хабаровка и даже Харькова, спрашивая, какое решение стоит вынести в той или иной ситуации. У меня нет времени им отвечать, поэтому обычно я говорю им: «посмотрите выпуск за такую-то дату, там всё есть». Судьи потом перезванивают и благодарят. Так что наша передача давно служит основой правовой системы, Верховный суд просто сделал эту практику законной. Кстати, в Америке тоже действует прецедентная система права и считается одной из лучших в мире», — рассказал Павел Астахов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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