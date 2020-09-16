Филарет выздоровел от COVID-19
16.09.2020, 15:15, Новости дня
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от COVID-19. Об этом 16 сентября говорится на его странице в Facebook.
Патриарх получил отрицательный результат теста на коронавирус.
“Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской патриархии”, – говорится в сообщении.
В ближайшее время Филарет продолжит проводить богослужения.
Ваші преосвященства, всечесні отці, дорогі у Христі браття і сестри! По милості Божій, Святійший Патріарх Київський і…
Posted by Патріарх Філарет on Kolmapäev, 16. September 2020
О госпитализации 91-летнего Филарета с коронавирусной инфекцией стало известно 4 сентября. На следующий день в УПЦ КП сообщили, что у почетного патриарха ПЦУ диагностировали воспаление легких.
По состоянию на 16 сентября число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660 (за последние 24 часа их стало на 2958 больше). С начала эпидемии в стране выздоровело 72 324 инфицированных коронавирусом (рекордные +1514 за сутки), умерло 3340 (+76).
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