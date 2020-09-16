 

Миллер пообещал Путину «социальную пятилетку» Газпрома

16.09.2020, 15:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРуководитель Газпрома Алексей Миллер в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал, что следующие пять лет работы компании будут носить «ярко выраженный социальный характер».

«Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть, по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы. И, конечно, как вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание», – цитирует Миллера сайт Кремля.

По словам руководителя компании, одним из главных проектов Газпрома является газоснабжение и газификация страны. К концу 2025 года еще в 24 субъектах РФ полностью завершат газификацию, заверил Миллер. В рамках программы завершится полная газификация 35 субъектов.

Также в ходе беседы Путин попросил Миллера доложить о готовности к отопительному сезону. Миллер сообщил, что на начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах РФ составит 72,3 млрд кубометров газа. При этом Газпром намерен сохранить суточный показатель отбора – 843,3 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей. 

Сообщалось, что россиянам, проживающим в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, в экспериментальном порядке могут бесплатно провести газ к каждому дому.



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