Володин раскритиковал Терешкову за отказ перейти на удаленку

16.09.2020, 15:08, Новости дня

Депутат Госдумы Валентина Терешкова пришла на пленарное заседание нижней палаты парламента 16 сентября, несмотря на просьбы председателя Вячеслава Володина перейти на удаленный режим работы во избежание рисков для здоровья.

«Валентина Владимировна, мы же договаривались. Ну разве можно так по отношению к нам?» – сказал Володин, обращаясь к ней, передает РИА «Новости».

«Валентина Владимировна, у нас вот единственный, кто выполнил просьбу большую, – это Артур Николаевич Чилингаров, исследователь Арктики и Антарктики. Вот он прислушался», – добавил он.

Володин также обратил внимание депутата Владимира Ресина на то, что и ему следовало бы работать удаленно.

«Коллеги, ну как же так? Вы что делаете? Ну поработайте дистанционно. У вас же все возможности есть. Понятно, что строители народ мужественный, но здесь каска не поможет», – сказал он.

«Понятно, не слушаете», – добавил председатель.

Ранее Володин сообщил, что многие из депутатов Госдумы перенесли коронавирус.

Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что в некоторых регионах РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг половины населения.