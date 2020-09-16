Въезд для родственников россиян упростили

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16.09.2020, 14:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравительство упрощает визовый режим для иностранцев, близкие родственники которых являются гражданами России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующие изменения планируется внести в закон «О порядке выезда из РФ въезда в Россию», передает ТАСС. 

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и [порядок] пребывания на территории РФ близких родственников наших граждан – супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», – сказал глава кабмина. 

По его словам, родственники-иностранцы смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года. Сделать это можно будет на основании простого письменного заявления гражданина России. 

«Кроме того, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы», – добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что студентам из-за рубежа могут позволить въезд в Россию для получения образования и продолжения обучения в российских вузах. 

В начале августа глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами для всех граждан России, который разрешает безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок.



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