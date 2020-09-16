 

Украина решила запретить импорт картофеля из России

16.09.2020, 14:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует ввести запрет на импорт картофеля из РФ для поддержки отечественного сельского хозяйства.

Об этом замглавы ведомства Тарас Высоцкий написал в Facebook по итогам совещания с представителями отрасли картофелеводства. 

«Обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из России, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки – некоторые из инструментов, которые будут применены», – отметил Высоцкий. 

По данным Минэкономики, урожай картофеля в 2020 году может составить 20 млн тонн, а в 2019 году он составил 20,3 млн тонн.

Ранее сообщалось, что картофель на Украине за год подорожал вдвое, также на 24% выросла цена на лук. По подсчетам экспертов, свекла стала дороже за год на 12%, а ржаной хлеб прибавил в цене 25% за год.



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